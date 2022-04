Perel a vidámparki attrakcióból kizuhant fiú családja

Szabadesést szimuláló toronyból lezuhant és szörnyet halt egy 14 éves fiú március 24-én az Egyesült Államokban. A fiú családja három szervezet ellen indított pert fiuk halálának ügyében.

Pert indított annak a tinédzsernek a családja, aki a múlt hónapban egy floridai vidámparki szabadesést szimuláló toronyból zuhant ki. A kereset három szervezet ellen irányul: a Funtime Thrill Rides, az attrakciók gyártója, a tulajdonos-üzemeltető, Slingshot Group és az ICON Park ellen – számolt be a The New York Post.

A keresetben azt állítják, hogy fiuk indokolatlanul veszélyes és előrelátható kockázatoknak volt kitéve, és a jármű üzemeltetőinek tudniuk kellett volna, hogy a szabályok be nem tartása az utasok súlyos sérülését és halálát okozhatja – írja a News 6.

„Legyen körültekintő, amikor egy nagyobb utas száll fel az attrakcióra, mindig ellenőrizze, hogy a heveder megfelelően és biztonságosan illeszkedik-e. Ha ez nem így van, ne hagyja, hogy ez a személy felüljön, és használja a vidámparki eszközt” – áll a szabályzatban.

A fiú családja hangsúlyozta, hogy a gyereket súlya miatt a szórakoztató koplexumban a többi attrakciótól a nap folyamán elzárták, mivel a 14 éves missouri tinédzser súlya jóval meghaladta a megengedett határt.

A keresetben továbbá az áll, hogy a személyzetnek nem lett volna szabad manuálisan állítani a biztonsági funkción, és egy felügyeleti rendszert kellett volna felállítani, amely leállítja az utazást, ha az utasok nincsenek megfelelően rögzítve.

A 14 éves Tyre Samson március 24-én, az orlandói ICON Park szabadesés attrakcióján kicsúszott a biztonsági hevederből, lezuhant, és életét vesztette.

A balesetet követő vizsgálatokból kiderült, hogy a fiú halálát a manuálisan átállított heveder okozta.