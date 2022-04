Németh Zsolt: Az ET különmegbízottat jelölhet ki a háború diplomáciai úton történő rendezéséhez

Az Európa Tanács különmegbízottat jelölhet ki az ukrajnai háború diplomáciai úton történő rendezésének elősegítése végett – jelentette ki Németh Zsolt, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésén az Országgyűlés delegációjának vezetője szerdán Strasbourgban.

A közgyűlésnek az ukrajnai háború következményével foglalkozó vitáját követően a politikus elmondta: a strasbourgi szervezet gyorsan, és egységesen reagált a háború kitörésére, ennek az egységnek a fenntartásához a különmegbízotti intézmény hatékonyan hozzájárulhat a 46 tagország közötti nézetek összehangolása révén.

Németh Zsolt azt is hozzátette, hogy a konfliktusra mindenképpen diplomáciai megoldást kell találni, amelynek elősegítésére jó alkalmat szolgáltathat egy negyedik ET-csúcs, amelynek keretében a tagországok vezetői irányt mutathatnak egy új európai biztonsági rendszer megteremtéséhez.

Arra is kitért, hogy a háború nem csak diplomáciai és politikai, hanem gazdasági következményekkel is jár: Ukrajnát újjá kell építeni. Erre a nemzetközi közösségnek már most el kell kezdenie felkészülni, az ET ehhez egy újjáépítési alap létrehozását javasolja – tette hozzá Németh Zsolt.