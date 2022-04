Nem fizettek rubelben, leállt a gáz – a bolgárok és a lengyelek szerint viszont szerződésszegés történt

„Felkészültünk rá, hogy elzárjuk az orosz energiaforrásokat” – így reagált Anna Moskwa lengyel környezetvédelmi miniszter kedden, miután az orosz Gazprom tájékoztatta a lengyel állami földgázipari vállalatot, hogy szerdától leállítják a szállítást.

A bejelentés szerint a Jamal–Európa vezetéken szerdán, közép-európai idő szerint reggel 8 órától nem érkezik több gáz a lengyeleknek. A döntést azzal indokolták, hogy Varsó nem hajlandó rubelben fizetni az energiahordozóért.

A lengyel kormány szerint azonban elegendő tartalékuk van ahhoz, hogy biztosítsák az ellátást, és azt ígérték, hogy fogyasztói korlátozást sem fognak bevezetni. A lengyel miniszterelnök is arról beszélt, hogy nincs ok az aggodalomra.

„Gáztározóink telítettsége 76 százalékos, ami magasnak számít. Sokkal magasabb ez a készlet a legtöbb európai országénál. Ezért ebben az átmeneti időszakban is, a balti gázvezeték elindítása előtt, hozzá tudunk férni az erőforrásainkhoz, valamint minden lehetséges irányból beszerezhetjük a gázt. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy van összeköttetésünk a németországi és a csehországi hálózathoz” – fogalmazott Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök.

A szállítás leállításáról kedden értesítették a bolgár állami földgázvállalatot is, szintén azért, mert nem hajlandók rubelben fizetni. A szófiai kormány most alternatív megoldást keres, azonban nekik nehezebb lesz megoldást találni a kiesésre, ugyanis a balkáni ország a földgáz több, mint 90 százalékát a Gazpromtól vásárolja. Bulgária egyébként azt állítja, hogy már teljesen kifizették az áprilisi szállítmány árát az eredeti megállapodás szerint. Ők is és a lengyelek is szerződésszegéssel vádolják az orosz céget.

A Magyarországra irányuló földgázszállítás zavartalan

„Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy a Magyarországra irányuló földgázszállítás szerződés és ütemterv szerint, zavartalanul zajlik” – mondta a New Yorkban tartózkodó Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Magyarországot nem érinti a Lengyelország és Bulgária irányába történő orosz gázszállítás leállítása – jelentette ki. A Gazprom tájékoztatása szerint a tranzit, tehát a Bulgárián keresztüli szállítás Szerbia és Magyarország irányába is folyamatos.

„A Magyar Földgázszállító Zrt. tájékoztatása szerint is Kiskundorozsmánál a szerződés és a tervek szerint történik a gázszállítás Magyarország irányába. Tehát, szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy a Bulgáriának szánt gázmennyiség le nem szállítása az nem jelenti a Bulgárián keresztüli tranzit leállítását” – hangsúlyozta a miniszter.

Emlékeztetett, hogy a Gazprom áttért egy másfajta fizetési módra és rubelben kéri a gáz árát. Hozzátette: a kormánynak sikerült találni egy olyan megoldást, hogy Magyarország euróban utalja el a gáz árát a Gazprom Banknak, amely azt átváltja rubelre, és továbbutalja a Gazpromnak.