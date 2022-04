Microsoft: Oroszország kibertámadások özönét indította Ukrajna ellen

Percről percre közvetítésünket az ukrán válságról ide kattintva olvashatja.

Az amerikai számítástechnikai óriáscég által közzétett adatok szerint a hackertámadások az eddig ismertnél nagyobb szerepet játszottak a konfliktusban. A számítástechnikai szakemberek szerint a február 24-én kezdődött orosz hadműveletet megelőzően egy évvel indult digitális támadások özöne feltehetőleg egy sor különböző katonai bevetés alapjául szolgált a háború dúlta országban.

A Microsoft közölte, hogy február 23. és április 8. között 37, károkozó kibertámadást regisztrált Ukrajnában. Szakértők szerint a jelentés következtetései rávilágítanak arra, hogy a korszerű hadviselés miként ötvözi a digitális és hagyományos csapásokat.

A számítástechnikai cég szakértői ugyanakkor nem tudták megállapítani, hogy ez az összefüggés összehangolt döntéshozatali mechanizmusokra, vagy egyszerűen a közös célokra vezethető-e vissza.

Russian-affiliated hackers were positioning themselves for cyberattacks against Ukraine as early as March 2021, according to researchers at Microsoft https://t.co/pzOP2TA79a

— Bloomberg (@business) April 27, 2022