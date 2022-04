Kilőttek az európai földgázárak a leállított orosz gázszállítás hírére

Az európai gáz árfolyama megugrott, miután Oroszország leállította a Lengyelországba és Bulgáriába irányuló szállításokat – írja a Bloomberg.

– fűzi hozzá az amerikai üzleti lap.

Oroszország lépése a Jefferies Group LLC szerint további keresletet teremt, mivel Lengyelországnak és Bulgáriának gázt kell vásárolnia a kiesett gáz pótlására. A Németországból a Jamal-Európa gázvezetéken keresztül Lengyelországba áramló gázra vonatkozó megrendelések szerdán megugrottak, a Gascade hálózatüzemeltető adatai szerint.

– jegyzi meg Bloomberg. Bármely vevő, aki az új fizetési eljárást kapásból elutasítja, nagyon is reális kockázatot vállal a szállítások leállítására – mondta Katja Yafimava, az Oxford Institute for Energy Studies vezető kutatója.

A figyelem most más európai fővárosok felé fordul: Németországban és Olaszország egyaránt az orosz gáz nagy importőre. Berlinből nem érkezett azonnali reakció a bolgár és legyel szállítások leállítására. A római kormány figyelemmel kíséri a helyzetet – értesült a Bloomberg.

Jelentős gázár-emelkedésről számolt be a The Wall Street Journal (WSJ) is. A lap hozzáteszi: ezzel a lépéssel első alkalommal váltotta valóra Moszkva azt a fenyegetését, hogy elzárja a gázszállítást azon országok felé, „amelyek nem fizetnek a gázért a Vlagyimir Putyin orosz elnök által márciusban felvázolt új, háborús feltételek szerint”.

„Ez felveti annak lehetőségét, hogy az orosz gáztól erősen függő európai gazdaságok közül több is célkeresztbe kerülhet” – írja a WSJ.

Lengyelország és Bulgária kedden leveleket kapott a Gazprom PJSC orosz állami földgázipari vállalattól. A Gazprom közölte Lengyelországgal, hogy nem küld több gázt a 2500 mérföldes Jamal vezetéken keresztül – közölte a levelet kézhez kapó PGNiG lengyel állami olaj- és gázipari vállalat.

„Lengyelország köteles a gázszállításokért az új fizetési eljárásnak megfelelően fizetni” – közölte a Gazprom a TASZSZ orosz állami hírügynökség szerint.

Kedden késő este Bulgária energiaügyi minisztériuma is egy hasonló küldeményről adott hírt: az állami tulajdonú Bulgargaz gázszolgáltatója is levelet kapott a Gazpromtól, amelyben közölték, hogy szerdától megszűnnek az országba irányuló gázszállítások.

Bulgária teljes mértékben teljesítette a Gazprommal kötött szerződésben vállalt kötelezettségeit – reagált a bolgár minisztérium. Lengyelországhoz hasonlóan úgy tűnik, hogy a probléma Oroszország újabb követelése, hogy az európai országok rubelben fizessenek a gázért. Más európai kormányok nem jelentették be, hogy kaptak volna ilyen levelet.

és kevés azonnali lehetősége van az orosz gáz teljes kiváltására.

Az európai nagykereskedelmi gázárak megugrottak, miután Oroszország leállította a Lengyelországba irányuló szállításokat.

Russian energy giant Gazprom halts gas supplies to Bulgaria and Poland for failing to pay in roubles, the Kremlin’s toughest response yet to the sanctions imposed by the West https://t.co/5FsnACyULg pic.twitter.com/jPJ27aIj8s

— Reuters (@Reuters) April 27, 2022