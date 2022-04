Kijevbe látogatott a román miniszterelnök és a bukaresti képviselőház elnöke

A román kormányfő, akit Marcel Ciolacu képviselőházi elnök és Bogdan Aurescu külügyminiszter is elkísért, az ukrán főváros közelében található Borodjankát, és Irpinyt is felkereste. Ciuca leszögezte: Románia határozottan elítéli az Ukrajna elleni illegális, indokolatlan és ki nem provokált orosz inváziót, a civilek ellen elkövetett atrocitásokat, és a mérhetetlen pusztítást. Felidézte: Bukarest önkéntes anyagi támogatással járult hozzá ahhoz, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság szakértői kivizsgálhassák az Ukrajnában elkövetett bűncselekményeket és felelősségre vonják az elkövetőket.

A bukaresti közlemény szerint a román kormányfő kijevi vendéglátóinak beszámolt arról, hogy a háború kezdete óta 820 ezer ukrán menekült érkezett Romániába, az országban maradóknak pedig Bukarest védelmet, munkavállalási lehetőséget, ingyenes szállítást, egészségügyi ellátást biztosít. Az országban kialakított humanitárius logisztikai központ 32 nemzetközi segélyszállítmány 163 teherautójának Ukrajnába juttatását szervezte meg.

PM @NicolaeCiuca:No words are strong enough to describe the tragedy unfolding so close to us.Visiting #Borodyanka & #Irpin,I deplored the loss of lives& horrible atrocities for which RU is resp.The int’l community must not overlook this suffering:such acts cannot go unsanctioned! pic.twitter.com/tPm3Qwu0c3

— GuvernulRomâniei (@GuvernulRo) April 26, 2022