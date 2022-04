Kigyulladt egy lőszerraktár az orosz Belgorod megyében

Gladkov szerint lakóépületekben nem keletkezett kár, civil áldozatok nem voltak. A kormányzó később azt közölte, hogy a lőszerraktárban keletkezett nyílt tüzet eloltották.

Az Interfax hírügynökség az írta, hogy ezt megelőzően, helyi idő szerint hajnali háromkor robbanás hallatszott Belgorod város központjából, majd fél óra múlva újabb három.

Ukrainian Ministry of Accidental Russian Fires denies any accidental fires in Belgorod: Belgorod munitions held a referendum & most decided to secede from storage. https://t.co/j3Y5YWN81R

Alekszandr Guszev, Voronyezs megye kormányzója ugyancsak a Telegramon arról számolt be, hogy a régió azonos nevű székhelyének közelében az orosz légvédelem megsemmisített egy ukrán felderítő drónt.

A Weapons Depot is on fire as a result of Explosions in the Western Russian city of Belgorod, Russian Air Defenses were reported to have been Active over the City earlier. @spook_info pic.twitter.com/OIBcBmRqEZ

