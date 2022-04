Három év múlva várja lakosait a világ első „úszó városa”

Designing and building #FloatingCities for people to live sustainably on the ocean. Humanity can live in harmony with life below water. #OceanixCity @UNHABITAT pic.twitter.com/rR7ip3BppJ

A világ első „úszó városának” tervei alapján, a vízre épülő konstrukció a napenergia és az újrahasznosított víz használatával, az éghajlatváltozás elleni küzdelemre és a fenntarthatóbb életmód megteremtésére törekszik. A „lebegő” várost úgy tervezték, hogy a legszélsőségesebb időjárási viszonyoknak is ellenálljon. Ez a prototípus egy új megoldást nyújt a tenger térnyerése okozta problémára – írja cikkében a Mirror.

Az innovatív projekt Dél-Koreában valósul meg, amelyet az ENSZ településfejlesztéssel foglalkozó szervezete, az UN-Habitat, az Oceanix nevű tervező céggel együtt hoz létre a 3,4 millió lakosú, Japán-tengerrel határos, nyüzsgő kikötővárosban, Busanban.

A bemutatott tervek alapján az „úszó város” három részből áll, összesen 15,5 hektárnyi területen. Körülbelül 12 000 lakos élhet majd a szigeteken, amelyek a későbbiekben a további fejlesztéseknek köszönhetően több mint 100 000 embernek adhat otthont.

It’s an exciting day for @OceanixCity. They unveiled what the world’s first floating city in Busan, South Korea will look like at the @UN. Check out CNBC Reporter @CatClifford‘s story about how #climatechange is driving this new vision for coastal cities. https://t.co/iWp5fWkMJl

