Földbe csapódott a levegőben helyet cserélő pilóták egyik gépe

Két kaszkadőr repülőgépcserét kísérelt meg vasárnap délután Arizonában, ám a bemutató balul sült el – írta a New York Post.

Two pilots, Luke Aikins and Andy Farrington, attempted to perform a stunt where they skydive and swap planes mid-air on Sunday, but the plan went horribly wrong. The pilots are seen nosediving their Red Bull aircrafts, switching the engines off and then vacating the planes. pic.twitter.com/3RY94Ih5ji

— Newsweek (@Newsweek) April 25, 2022