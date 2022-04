Fagyos folyóból mentett ki egy vidrakölyköt a hős kutya

Gus, a hatéves goldendoodle kutya a minnesotai St. Croix folyóból mentett ki egy vidrakölyköt – írta a Fox 9. A kutya gazdája a húsvétvasárnapot unokáival töltötte, a ház körüli teendőket végezték el, amikor Gus hirtelen beleugrott a vízbe.

A gyerekek nem értették, miért ugrott a kutya a vízbe, mert aznap nagyon hideg volt. Abban sem voltak biztosak, hogy Gus mennyire tud úszni, ugyanis nemrég rákkal diagnosztizálták, és februárban amputálták az egyik hátsó lábát.

The owners of Gus, a Goldendoodle, didn’t know if he could swim anymore after he had a leg amputated recently as part of cancer treatment

He surprised them by rescuing an orphaned baby otter from the St. Croix River.@mcguirereports:https://t.co/Xh3zg43qOo

