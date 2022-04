Egy csokirajongó francia apáca a világ legidősebb embere

A világ legidősebb embere 116 éves kora óta Tanaka Kane volt, azonban 119 éves korában, április 19-én elhunyt. Tanaka Kane 1903. január 2-án született, abban az évben, amikor a Wright fivérek végrehajtották a világ első sikeres repülését motoros repülőgéppel, és egy évvel az orosz–japán háború kitörése előtt.

A Guiness-rekordok közleményében leírták, a 118 éves André nővér Lucile Randon néven született 1904. február 11-én. Az André nővér nevet csak később, 1944-ben vette fel, élete nagy részét a vallási szolgálatnak szentelte.

Mielőtt katolikus apáca lett, a második világháború alatt gyerekekről gondoskodott, majd 28 éven át árvák és idősek gondozásával foglalkozott egy kórházban.

New record: Oldest living person – Sister André, aged 118 years and 73 days old.

Sister André, born 11 February 1904 as Lucile Randon, is the oldest living person as well as the world’s oldest nun and the oldest person to survive COVID-19 🙏 pic.twitter.com/3HisPI4saO

— Guinness World Records (@GWR) April 25, 2022