Az ukrán elnök tanácsadója természetesnek nevezte az oroszországi robbantásokat

„Mivel Önök úgy döntöttek, hogy megtámadnak egy másik országot, tömegesen megölnek ott mindenkit, békés embereket zúznak halálra tankokkal, miközben a területükön lévő raktárakat használják a gyilkosságok biztosítására, akkor előbb-utóbb meg kell fizetniük ezért. Az ilyen intenzitással és volumennel zajló Ukrajna elleni orosz katonai inváziót nem lehet megúszni. Ezért a belgorodi és voronyezsi gyilkosok raktárainak elpusztítása teljesen természetes folyamat. A karma kegyetlen dolog” – hangoztatta a tisztségviselő.

Szavai szerint most Oroszország belgorodi, voronyezsi és kurszki régiói is „kezdik aktívan tanulmányozni”, mit jelent az a kifejezés, hogy „demilitarizálás”.

Szerinte különböző okai lehetnek annak, hogy üzemanyag- és lőszerraktárak robbannak fel és égnek Oroszországban. „Akár isteni beavatkozás is lehet ez a bűnösök megbüntetésére, akik tömegével gyilkoltak meg embereket az ukrán Mariupolban” – jegyezte meg a tanácsadó.

Mikhail #Podolyak, adviser to the head of the Zelensky Office, commented on the fires in the regions of Russia (Belgorod, Voronezh, Kursk). “If you (Russians) attack another country, kill civilians and use your warehouses for this, sooner or later you will have to pay.” pic.twitter.com/lqERqgweWl

— Харьков_Живет Kharkiv_Lives (@HarZizn) April 27, 2022