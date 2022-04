A saját lányát tartóztatta le egy amerikai rendőr

A Franklin megyei rendőr, Tony Smith egy április 19-ei nyilatkozatban erősítette meg, hogy lányát, Kristen Kentet metamfetamin-kereskedelem gyanújával vették őrizetbe – írta a Daily Mail.

A lány letartóztatását megtervezett rendőrségi akció előzte meg. Smith egységének emberei civilnek álcázva magukat kapcsolatba léptek helyi kábítószer-terjesztőkkel, akikkel vásárlást bonyolítottak le.

A bevetésen a rendőrök először egy másik dílert tartóztattak le, akinek a kihallgatásakor kiderült, hogy a tényleges beszállító Smith lánya volt.

“The last person you ever want to arrest is one of your family members–especially your child,” Sheriff, A.J. “Tony” Smith said.

A #Florida Sheriff known for cracking down on illegal substances had to arrest his own daughter in a methamphetamine sting. https://t.co/mkvhX5bQqT

— The Epoch Times (@EpochTimes) April 26, 2022