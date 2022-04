Soros által finanszírozott csoport dolgozik a színfalak mögött a Biden-adminisztrációval a politikán

Mint kiderült, a Governing for Impact (GFI), a „(Kiemelt) Hatással bíró Kormányzásért” nevű csoport belső feljegyzéseiben több mint húsz olyan, szabályozási napirendi pont végrehajtásával dicsekszik, amelyekkel a Trump-korszak deregulációinak visszafordításán dolgozik, elsősorban az oktatás, a környezetvédelem, az egészségügy, a lakhatás és a munkaügyek területén.

A háttérben dolgozó szervezet, amely láthatatlan a Google számára

„Az Open Society Foundations (a Nyílt Társadalom Alapítványok – a szerk.) büszkén támogatják a Governing for Impact erőfeszítéseit, hogy politikai reformokkal védje meg az amerikai munkavállalókat, fogyasztókat, betegeket, diákokat és a környezetet” – mondta Tom Perriello, a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványok ügyvezető igazgatója a Fox News Digitalnak.

A konzervatív amerikai csatorna kiemeli, hogy a GFI a háttérben dolgozik, láthatatlan az olyan internetes keresőmotorok számára, mint a Google (a keresés során csak egy független Govern for Impact nevű oldal jelenik meg), és kínosan ügyelnek, hogy semmilyen hír vagy sajtóközlemény ne jelenjen meg a létezéséről.

Bár a csoport megpróbálta elrejteni működését, a Harvard jogi iskolájának honlapján közzétett egy hirdetést, amelyben gyakornoki állásokra keresett tehetséges diákokat. A hirdetés azóta természetesen eltűnt az oldalról.

A hirdetés szövegében közölték, a csoportot létrehozásának célja az volt, hogy felkészítsék a Biden-kormányzatot az „átalakító kormányzásra”, ennek keretében több mint hatvan mélyreható szabálytervezetet készítettek, több tucat szövetségi ügynökség számára.

Az Egyesült Államok politikájában a sötét pénz a nonprofit szervezetek politikai költéseire utal. Az ilyen szervezetek nem kötelesek nyilvánosságra hozni adományozóik nevét, és korlátlan mennyiségű adományt kaphatnak vállalatoktól, magánszemélyektől, szakszervezetektől. Így adományozóik a választások befolyásolására költhetnek pénzt anélkül, hogy a választók tudnák, honnan származik a pénz.

A honlap szerint a csoportot Rachael Klarman, a Harvard jogi karán végzett jogász irányítja. Apja Michael Klarman, a Harvard jogi karának professzora, aki szintén kapcsolatban áll progresszív érdekvédelmi csoportokkal. Egyben tanácsadó tagja egy baloldali „sötét pénzzel” működő igazságügyi csoportnak, tavaly például meghívták a kongresszusba, hogy a „sötét pénzek igazságszolgáltatási rendszer elleni támadásáról” tartson előadást.

„A Governing for Impact tökéletes példája, milyen a baloldal hamis felháborodása a politikában megjelenő »sötét pénz« miatt” – mondta Parker Thayer, a központi kutatóintézet munkatársa, aki felfedezte a csoportot, és értesítette a Fox Newst.

„A GFI, mint egy »fiskálisan támogatott« sötétpénzprojekt, amely a háttérből, rejtve a nyilvánosság elől, egyetlen milliárdos alapítványa által finanszírozva írja és sürgeti a szabályozásokat, így megtestesíti mindazt, amit a baloldal látszólag utál” – tette hozzá Thayer.

A Governingforimpact.org honlapon azt írják: „Az itt található javaslatok közül több arra összpontosít, hogy az új kormányzat hogyan tudja felszámolni az előző kormányzat káros szabályozási örökségét. A GFI továbbra is új politikai projekteket vállal a kormányzat minden szintjén.”

Az Egyesült Államok oktatási minisztériuma hamarosan bejelent egy új rendeletet, amely megváltoztatja a transzneműek elleni előítéletekre vonatkozó szabályokat az iskolákban, visszafordítva a Trump-korszak útmutatását. Úgy tűnik, hogy a GFI dolgozott a témán, mivel a honlapja tartalmaz egy 2020. novemberi jogi feljegyzést az ügyben – írta a Fox News.

A GFI egy prezentációt is készített, és feltöltötte a Prezi nevű oldalra. Ebben az egyébként már elérhetetlen slide-showban az állt, hogy a GFI 2021-től több mint húsz szövetségi javaslatát hajtották végre.

Kiderült az is, hogy a GFI nem egy önálló nonprofit szervezet, hanem egy washingtoni székhelyű tanácsadó cég irányítja, valamint támogatja pénzügyi szempontból (ez az Arabella Advisors). Ez a felállás lehetővé teszi a GFI számára, hogy elkerülje az adózást. Így a nyilvános bevallásokból nem derül ki a GFI kötődése az Arabella Advisors sötét pénzek hálózatához, amely egyébként 2020-ban 1,6 milliárd dollár névtelen adományt gyűjtött össze. A New Venture Fund, vagyis az Új kockázati alap, amelyik egy finanszírozási és pénzügyi szponzorációs nonprofit szervezet, nem jelöli meg kötődését a GFI-hez.

Ez az alap a honlapján megfogalmazott üzenetek szerint elsősorban a társadalmi és környezeti változásokra figyel, különböző projektekhez ad támogatásokat, mint például a természetmegőrzés, a globális egészségügy, a katasztrófa utáni helyreállítás, az oktatás és a művészetek témakörében. Az alapot egy washingtoni székhelyű jótékonysági tanácsadó cég, az Arabella Advisors hozta létre és irányítja, amely amúgy a politikai baloldal jelentős alapítványait és szervezeteit szolgálja ki. A New Venture Fund sehol sem említi a GFI-t.

A kapcsolatuk azonban felfedezhetők a Soros Györgyhöz köthető Nyílt Társadalom Alapítványok támogatási adatbázisában.

Az adatbázisban végzett keresés azt mutatja, hogy Soros nonprofit szervezetei 2019-ben és 2020-ban 12,98 millió dollárt küldtek a GFI-nek, valamint a hozzá kapcsolódó akcióalapnak.

„Fiskális szponzorként a New Venture Fund működési és adminisztratív támogatást nyújt, hogy az érdekvédők és filantrópok gyorsan és hatékonyan találjanak új megoldásokat napjaink legnehezebb kihívásaira” – közölte a csoport a Fox News megkeresésére. Kijelentették azt is, hogy „a New Venture Fund nem vesz részt pártpolitikai tevékenységekben, nem támogat semmilyen választási kampányt, és minden vonatkozó közzétételi törvényt és követelményt betartunk”.

A „sötét pénz” komoly, és egyre komolyabb problémát jelent az Egyesült Államokban

A The New York Times idén januárban megjelent cikkében hosszasan körüljárja a „sötét pénz” problematikáját. Cikkükben kiemelték, hogy a laza közzétételi szabályok, valamint a szervezetek szándékos átláthatatlansága szinte lehetetlenné teszi a titkos pénzek mozgásának elemzését. Egyes nonprofit szervezetek a filantrópia és a politika közötti szürke zónában léteznek.

Rob Stein, a demokraták régi stratégája és a párt néhány legnagyobb adományozójának tanácsadója úgy fogalmazott, „adományozók egy sora, és nem csak a hagyományos progresszív demokraták, 2019 körül ébredtek rá, hogy alkotmányos köztársaságunk veszélyben van, és hogy bármilyen finanszírozási eszközzel versenyezniük kell, ami óriási támogatáskiáramlást eredményezett”. Stein szerint

a titkos pénzeszközök egyre szélesebb körű elterjedése „egy baljós új, sötét pénzzel folytatott fegyverkezési versenyt” indít el, és egyre inkább aláássa a kormányzatba és a választásokba vetett közbizalmat.

A The New York Times kiemeli, hogy a „sötét pénz” jogi szempontból nem definiált, általánosságban úgy értelmezik, hogy az olyan nonprofit szervezetek által a politika befolyásolására fordított pénzeszközöket jelenti, amelyek adományozóik kilétét nem hozzák nyilvánosságra, az adótörvénykönyv szerint ezeket az NGO-kat szociális és érdekvédelmi csoportokként jegyzik be, és bár jogi értelemben költhetnek pénzt pártpolitikai célokra, de ez nem lehet az elsődleges céljuk.