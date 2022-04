Öngyilkos merénylő robbantott egy pakisztáni egyetemen

Egy negyedik kínai és egy pakisztáni őr megsebesült – tudatta Mohammad Farúk, az egyetem szóvivője. Egy szélsőséges csoport, a Beludzsisztáni Felszabadítási Hadsereg jelentkezett a támadás elkövetőjeként. Állításuk szerint női öngyilkos merénylő robbantotta fel a járművet. A szélsőségesek többször vettek célba kínai állampolgárokat a múltban.

Three Chinese nationals among four killed in Pakistan blast https://t.co/C2z3QBBLPH

A bomb blast hit a passenger van on the premises of a university in Pakistan’s Karachi city on Tuesday, killing four people including three Chinese nationals, local media reported.#ArianaNews pic.twitter.com/qiMMjgMUbJ

