Nullára csökkentette az ukrán importtermékek vámját a brit kormány

Nullára csökkentette az Ukrajnából érkező importáruk vámját keddtől a brit kormány. A szaktárca tájékoztatása szerint London az ukrán kormány közvetlen kérését teljesítve liberalizálja az Ukrajnából Nagy-Britanniába irányuló export vámszabályozását.

Anne-Marie Trevelyan brit külkereskedelmi miniszter bejelentése szerint a teljes ukrán importra vonatkozó vámintézkedés az Ukrajnának nyújtott szélesebb körű gazdasági támogatás része.

E támogatás keretében London megszüntette keddtől az ukrán importtermékek összes behozatali kvótáját is.

A londoni külkereskedelmi minisztérium kiemelte, hogy különösen a brit piacra irányuló ukrán árpa-, méz- és baromfiexport vámmentesítése jelent segítséget az ukrajnai termelőknek olyan időszakban, amikor erre a legnagyobb szükségük van.

A minisztérium tájékoztatása szerint a brit kormány mindemellett egymilliárd font értékben hitelgaranciákat is vállal Ukrajna számára.

A Downing Street korábbi bejelentése szerint e garanciacsomagon belül London 500 millió dollár értékű, Ukrajnának folyósítandó új világbanki hitelcsomagra is garanciát vállal.

A brit külkereskedelmi minisztérium közölte azt is, hogy az ukrán import vámliberalizálásával egy időben London megtiltotta az olyan termékek oroszországi exportját, amelyeket az ukrán lakossággal szembeni elnyomó intézkedések érvényesítésére is fel lehet használni. Ezek közé tartoznak a lehallgatásra és megfigyelésre is alkalmas felszerelések.

A brit kormány emellett megtiltotta az orosz ezüst- és faipari termékek importját, és 35 százalékponttal emelte egyéb nagy értékű orosz exportáruk, köztük a gyémánt és a gumiipari készítmények behozatali vámját.

Nagy-Britannia az ukrajnai háború kitörése óta folyamatosan szélesíti az Oroszország elleni kereskedelmi szankciókat.

A múlt hét óta tilos az orosz vas- és acéláruk nagy-britanniai importja, emellett a brit kormány megtiltotta a magasan fejlett brit alapanyaggyártó és kvantumtechnológiák, valamint a luxustermékek oroszországi exportját is.

London ugyancsak megszüntette a brit exportfinanszírozási rendszerből Oroszországnak és Fehéroroszországnak folyósított támogatásokat, és teljes körű tilalmat hirdetett az orosz gazdaságba irányuló brit befektetésekre, valamint a nyersolaj-finomítókban használatos alapvető fontosságú berendezések és katalizátorok oroszországi exportjára.

Az Oroszországban végrehajtott brit beruházások értéke 2020-ban még meghaladta a 11 milliárd fontot.