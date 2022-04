Megszállottan gyűjtötte az erőszakos videókat a magyar családanya gyilkosa

Több száz videót mentett lejátszási listáira G. Orsolya gyilkosa, David Bonola. A videók egy része híradások New York-i bűncselekményekről, míg másik része a nők meghódításáról szólt.

David Bonola YouTube-fiókja tele van erőszakos bűncselekményeket bemutató videókkal – írta a New York Post.

Murder suspect David Bonola appeared to share YouTube videos on NYC crime and seduction tips https://t.co/VOX3TVrRR4 pic.twitter.com/djM3gB9afp — New York Post (@nypost) April 25, 2022

A 44 éves David Bonolát szerda este tartóztatták le G. Orsolya meggyilkolásának gyanújával. A férfi csütörtökön beismerő vallomást tett a queensi büntetőbíróságon.

YouTube-fiókjában több ezer videót gyűjtött össze, amelyekből 754 videó olyan híradásokról szól, amelyekben lövöldözésekről, nemi erőszakokról, késes gyilkosságokról számolnak be. A videók között egy az általa elkövetett gyilkossághoz hasonló eset is szerepelt. Amie Harwick terapeutát volt barátja ölte meg, aki ellen az áldozat többször is távoltartási végzést kért. A lejátszási listán több késes gyilkosságot bemutató videót találtak, többek között a fiatal lány, Tessa Majors meggyilkolását, akit egy manhattani parkban kiraboltak, megvertek és halálra késeltek.

Az erőszakos bűncselekményekről szóló videók mellett több olyan lejátszási listát is összeállított, amelyek a randevúzásról és romantikus kapcsolatokról szólnak. A legalább 262 videót tartalmazó lista megszállottan keresi, hogyan lehet meghódítani a nőket. Az előzőeken túl a videók egy része arról szól, hogyan lehet túllépni egy rosszul sikerült kapcsolaton.

Mint az már ismert, David Bonola ezermesterként dolgozott abban a házban, ahol megölte G. Orsolyát, akivel közelebbi kapcsolatot ápolt. Bonola letartóztatása után elmondta, hogy kapcsolatuk az utóbbi időben viharossá vált. Az ügyész a vallomása alapján a bíróságon elmondta, hogy Bonola azért ment el az áldozat otthonába, hogy meggyőzze a nőt korábbi románcuk újrakezdéséről. Mivel ezt nem érte el, meggyilkolta a nőt. A gyanúsítottról azóta kiderült az is, hogy feltehetően illegálisan tartózkodott az Egyesült Államokban.

Bonolát gyilkossággal és fegyverbirtoklással vádolják, 25 évtől életfogytig tartó börtönbüntetésre számíthat. A vádak súlyossága miatt a bíróság nem szab ki óvadékot.

A címlapfotó illusztráció.