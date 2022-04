Az eddiginél is több fegyvert biztosítanak az Ukrajnát támogató országok a védekezéshez – ezt mondta az amerikai védelmi miniszter egy németországi amerikai támaszponton. Közben Németország is bejelentette, hogy nehézfegyvereket küld Ukrajnába. Az orosz külügyminiszter szerint viszont az, hogy a NATO-tagországok fegyvereket küldenek Ukrajnába, azt is jelenti, hogy a NATO lényegében bekapcsolódott a háborúba – számolt be róla az M1 Híradó.

Lavrov: A NATO belépett a háborúba Gepárd légvédelmi páncélosokkal gyakorlatoznak a német hadsereg katonái. Németország várhatóan ilyen nehézfegyvereket küld majd Ukrajnába. „Úgy döntöttünk, hogy támogatjuk Gepard légvédelmi rendszerek Ukrajnába szállítását, erre azért van szüksége az országnak, hogy a földről is biztosítani tudja légterét” – mondta Christine Lambrecht német védelmi miniszter egy amerikai kezdeményezésre összehívott konferencia után. A délnyugat-németországi Ramstein amerikai légibázisán tartott megbeszélésen Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter meghívására több mint 40 ország vett részt. Arról tárgyaltak, hogyan lehet hatékonyabban támogatni az ukrán erőket. „Ukrajna egyértelműen bízik abban, hogy meg tudja nyerni a háborút, és mindenki más is hisz benne ezen a találkozón” – szögezte le nyitóbeszédében az amerikai védelmi miniszter, aki teljes támogatásáról biztosította Ukrajnát és törvénytelennek nevezte Oroszország „invázióját”. Kapcsolódó tartalom Németország is szállíthat páncélosokat Ukrajnának Németország a legnagyobb fegyverexportőrök között van, rendszerint a harmadik helyen áll az Egyesült Államok és Oroszország után. A német döntés azt jelenti, hogy Berlin most először küld nehézfegyvereket Ukrajnának. Eddig ugyanis védekezésre szolgáló eszközökkel, egyebek mellett vállról indítható rakétákkal támogatta az ukrán erőket. Olaf Scholz német kancellárt saját koalíciós partnerei is élesen bírálták amiatt, hogy kormánya nem segítette páncélozott járművekkel az ukrán csapatokat. Közben az orosz külügyminiszter arra figyelmeztetett: az Ukrajnába küldött nyugati fegyverszállítmányok azt jelentik, hogy a NATO „lényegében háborúban áll Oroszországgal”, és valós a veszélye annak, hogy kitörhet a harmadik világháború, noha Moszkva el akarja kerülni az ehhez vezető konfliktusokat. „Az ENSZ Biztonsági Tanácsának mind az öt állandó tagja aláírta az atomháború megengedhetetlenségéről szóló nyilatkozatot. Mi ezt az elvet valljuk, erre alapozunk. Komoly a veszély, amit nem szabad alábecsülni” – fogalmazott Szergej Lavrov. Ukrán kollégája közösségi oldalán erre úgy reagált, hogy „Oroszország elveszíti utolsó reményét, hogy elriassza a világot Ukrajna támogatásától”. Dmitro Kuleba szerint Moszkva érzi, hogy vereséget fog szenvedni, ezért a világnak meg kell dupláznia Ukrajna háborús erőfeszítéseinek támogatását. Kapcsolódó tartalom Lavrov: Oroszország kész együttműködni az ENSZ-szel Oroszország kész együttműködni az ENSZ-szel, hogy könnyítsen az ukrajnai polgári lakosság helyzetén – jelentette ki kedden Moszkvában Szergej Lavrov orosz külügyminiszter António Guterres ENSZ-főtitkárral tartott közös sajtótájékozatóján. Az orosz külügyminiszter nem sokkal később már az ENSZ főtitkárát fogadta, aki ismét tűzszünetet sürgetett. Antonio Guterres őszintének nevezte a Szergej Lavrovval folytatott megbeszélést, és leszögezte: a béke hírnökeként érkezett az orosz fővárosba. „Sürgősen szükségünk van olyan humanitárius folyosókra a polgári lakosság evakuálásához, amelyek valóban biztonságosak, és amelyeket mindenki tiszteletben tart” – hangsúlyozta az ENSZ főtitkára. Az orosz külügyminiszter pedig azt mondta: Oroszország kész együttműködni az ENSZ-szel, hogy könnyítsen az ukrajnai polgári lakosság helyzetén. Szergej Lavrov ugyanakkor elutasította azt az ukrán javaslatot, hogy béketárgyalásokat tartsanak a stratégiai fontosságú, dél-ukrajnai Mariupol kikötővárosban. Az ENSZ főtitkára az esti órákban Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott megbeszélést oroszországi látogatását követően, csütörtökön pedig Kijevbe utazik. A címlapfotó illusztráció.