Az esővíz is kincs lett Ukrajnában, egyre nehezebb helyzetbe kerül a lakosság

Több nagyváros ellen intéztek légi- és tüzérségi csapásokat az orosz erők Ukrajna keleti és déli részén. Ukrán közlés szerint gyakorlatilag az ukrán és a szakadár ellenőrzés alatt álló területeket elválasztó frontvonal teljes hosszán voltak támadások. Közben az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy az éjszaka megsemmisített ukrán célpontok között volt két harkivi fegyverraktár is – számolt be róla az M1 Híradó.

Folyamatosak a bombázások Ukrajnában Több markoló dolgozik egyszerre az ukrajnai Zaporizzsja határában. A hatóságok felvételeit közlő Reuters hírügynökség szerint a helyszínen készült képeken az látszik, ahogy az ukránok védelmi sáncot emelnek a település körül. Bár az oroszok földi egységei még nem érték el a várost, a légitámadások rendszeresek. A város határában golyóálló mellényben és sisakban járnak ki a földekre a gazdák. Azt mondják, nem érzik biztonságban magukat. Ukrán jelentések szerint kedden egy ember meghalt, egy másik pedig megsebesült, amikor két rakéta csapódott be Zaporizzsja külvárosában. Kapcsolódó tartalom Több nagyvárost lőttek az orosz erők Ukrajna keleti és déli részén Az orosz erők több nagyváros ellen intéztek légi és tüzérségi csapásokat kedden Ukrajna keleti és déli részén, a támadásoknak halálos áldozatai is vannak – jelentette az Ukrajinszka Pravda hírportál az ukrán fegyveres erőkre és helyi közigazgatási vezetőkre hivatkozva. A rendszeres bombázás súlyos károkat okoz a települések áram- és vízszolgáltatásában is. A Donyeck megyei Toreckben hosszú sorban vártak ivóvízre az emberek hétfőn. Bár mostanra már csak a korábbi lakosság felét kell ellátni, mert sokan elmenekültek, sok mindent így is esővízzel kell megoldaniuk. A kelet-ukrajnai Harkivban a légitámadások miatt egyre több munkája van a tűzoltóknak. A helyi hatóságok jelentése szerint a városban már több száz ember vesztette életét a bombázásokban. Ukrán források csak hétfőn öt halottról és további kilenc sérültről számoltak be. „Eleinte az éjszakák csendesek voltak és csak nappal lőttek. Mostanában viszont éjszaka is ágyúznak, egy lövedék az udvarba csapódott be, az ereje még engem is megdobott az ágyban. Az utca túloldalán több bomba is becsapódott, az ablakok kitörtek” – mondta egy idős férfi. Őt önkéntesek szabadították ki a házból, mivel fekvő beteg, vele együtt több mint ötven embert menekítettek távolabb a frontvonaltól. Sokan a háború kezdete óta óvóhelyeken éltek. „Nem találkoztunk senkivel két hónapon keresztül, csak a szomszédainkkal. Az emberek most nyugodtan kiülhetnek a padokra, friss levegőt lélegezhetnek, és láthatják a növényeket, amit az elmúlt két hónapban nem tehettek meg” – magyarázta egy Harkivból kimenekített nő. Közben az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy az éjszaka megsemmisített ukrán célpontok között volt két harkivi fegyverraktár is. Moszkva szerint a támadások során több száz ukrán fegyveressel végzett az orosz légierő. „A légierő 87 katonai létesítményt bombázott. Volt 79 olyan terület, ahol a katonákat és felszerelésüket célozták. Az ellenség mintegy ötszáz emberét ölték meg, emellett páncélozott járműveket, tüzérségi fegyvereket és egyéb járműveket semmisítettek meg. A Donyecki Népköztársasághoz tartozó Rubci településnél pedig a donbászi nacionalista alakulat több mint hatvan fegyveresével végeztek” – nyilatkozta Igor Konasenkov, az orosz védelmi tárca szóvivője. Az ukrán katasztrófavédelem felvételeket tett közzé, amelyeken közlésük szerint az látszik, ahogy egy vasútállomás nagy lánggal ég a lvivi régióban. Az oroszok pedig arról számoltak be, hogy összesen hat vasúti létesítményt támadtak Közép- és Nyugat-Ukrajnában, hogy megakadályozzák a külföldről érkező fegyverek szállítását. Ukrán jelentések szerint a támadásokban legalább öten meghaltak és tizennyolcan megsebesültek.