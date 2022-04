Agyonverte a feleségét, miután lebukott a tinderező férj

Bűnösnek találták és életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték kedden azt a denveri férfit, aki megölte a feleségét, majd balesetnek állította be a kegyetlen gyilkosságot – írta a People magazin.

Robert Feldman 2015-ben ölte meg feleségét, a bűntettet pedig balesetnek állította be. 2015. március 1-jén a férfi azt mondta a kiérkező rendőröknek, hogy hazaérve eszméletlenül találta a kádban a feleségét. Állítása szerint előző este ehető formában fogyasztott marihuánát, az okozhatta a halálát. A nyomozás során Robert nem mutatott együttműködést a hatóságokkal, a boncolást is elutasította.

Az áldozat halála után az orvosszakértő meghatározhatatlannak minősítette a halál okát, ezért az ügy évekig rejtély maradt.

Azonban 2017 októberében új irányt vett a nyomozás, miután egy családon belüli erőszakkal kapcsolatos fojtási és fulladási sérülésekre specializálódott orvosszakértő felülvizsgálta az áldozat sérüléseit. Kiderült, hogy egy tompa tárggyal megütötték, majd megfojtották. A hatóságok emberölésnek minősítették az esetet.

Néhány hónapra rá, 2018-ban újabb részletek kerültek napvilágra az áldozat halálával és a férj feltételezett részvételével kapcsolatban. 2018. február 13-án gyilkosság vádjával letartóztatták Robert Feldmant. A nyomozás feltárta, hogy az áldozat szervezetében nem találtak marihuánafogyasztásra utaló nyomokat. Az is kiderült, hogy a haláleset után a férfi 750 ezer dollárt (261 millió forint) vett fel egy olyan életbiztosítási kötvényből, amelyet felesége még 2010-ben kötött.

Colorado Wife Was Murdered by Husband Hours After Confronting Him About Tinder Affair https://t.co/M9KmUd8Ok8

— People (@people) April 22, 2022