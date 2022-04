A harmadik világháború veszélyére figyelmeztetett Szergej Lavrov

Szavait az orosz Interfax hírügynökség idézte.

Lavrov hangoztatta, hogy a veszély komoly, valós, nem szabad alábecsülni. A jelenlegi helyzetet a karibi válság időszakával összehasonlítva kifejtette, hogy akkoriban kevés írott szabály volt, (…) a magatartási szabályok azonban elég világosak voltak: Moszkvában tisztában voltak azzal, hogyan viselkedik Washington, és Washingtonban világos volt, miként cselekszik Moszkva.

Az orosz külügyminiszter szerint a karibi rakétaválság idején volt egy kommunikációs csatorna, amelyben a Szovjetunió és az Egyesült Államok vezetői megbíztak.

“The danger is serious, it is real, you can’t underestimate it,” Lavrov said of the likelihood of World War III given the current tensions.https://t.co/9BqlNZXXRy

