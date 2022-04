Osztrák fenntartások: Nem támogatják Ukrajna EU-tagságát

„Egy olyan államnak, mint Ukrajna, nem feltétlenül kell teljes jogú tagsággal kapcsolódnia” az EU-hoz – jelentette ki Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszter szombaton, a 14. európai médiacsúcson Lech am Arlbergben.

Mint arról a Heute című osztrák lap is beszámolt, az ÖVP politikusa a semlegességet „Ausztria önmeghatározásának elemeként” említette. „Nagyon helyes azonban, ha a biztonsági struktúra jövőbeli kialakítására gondolunk. Ausztria része lehet egy európai védelmi rendszernek, de nem csatlakozhat egy hadsereghez” – jelentette ki a politikus.

Az ukrajnai háborúra utalva Schallenberg azt mondta, hogy Ausztria katonailag semleges, de politikailag nem. „Nem tartozunk és nem is akarunk tartozni semmilyen katonai szövetséghez” – hangsúlyozta. Ausztria egyébként támogatja Európa Ukrajna-politikáját, például sisakok vagy gázolaj szállításával, „mindennel, amivel csak lehet ”– derült ki a külügyminiszter szavaiból.

Ukraine has criticized Austrian Foreign Minister Alexander Schallenberg for opposing its membership in the European Union.

“We consider [his remarks] strategically short-sighted and not in the interests of a united Europe,” Ukraine’s FM said in a statementhttps://t.co/Qp3LnRLlYM

