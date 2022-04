Olajtároló-tűz ütött ki Oroszországban

Az első jelentések hajnalban egy ilyen létesítmény kigyulladásáról számoltak be, a rendkívüli helyzetek minisztériuma regionális kirendeltségének közleményét idézve. Az Interfax később két tároló, a RIA Novosztyi pedig egy tároló égéséről számolt be.

A hatóság szerint a tűznek nem volt sérültje, és a lakosság evakuálása nem szükséges. Az oltás megkezdődött, az éjszaka keletkezett tűz okát nem közölték.

BREAKING:

Multiple major explosions in the Russian city of Bryansk tonight.

The city is located very close to the Ukrainian border.

No news yet on what has caused the explosions.

Developing story… pic.twitter.com/NK7jNIHwp5

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 25, 2022