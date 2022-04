Meddőséget okozó alsóneműt árul gyerekeknek a transz divattervező

Gyermekek veszélyeztetésével vádolnak egy céget, ami olyan alsóneműket dobott piacra, amik „lelapítják” a gyermekek nemi szervét – írta a DailyMail.

Trans designer accused of ‘child abuse’ for selling pants that seek to ‘flatten’ the genitals of boys as young as four https://t.co/hw7PJdftsS

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 24, 2022