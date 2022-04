Márványszobor vagy agyaglábú óriás? Macron kihívásairól ír a nemzetközi sajtó

„Semmi kétség nem férhet Macron győzelméhez. De lehetünk egyszerre legitimek és törékenyek is. Emmanuel Macront inkább az elutasítás hatása, mint a programja miatt választották meg, és egy lendület nélküli kampány végén győzedelmeskedett. Valójában a márványszobor egy agyaglábú óriás! Emmanuel Macron jól tudja ezt, és tegnap este óta látszólag alázatot mutat: diadalának órájában még soha nem volt ennyire sebezhető” – írja hétfői vezércikkében a Le Figaro.

Macron győzelmének „történelmi” jelentőségét nem vitatva a lap „És most pedig cselekedni kell” című vezércikkében felhívta a figyelmet a szőnyeg alá söpört problémákra. „Soha nem volt még ekkora szükség hazánk megreformálására! Államháztartásunk katasztrofális állapotától kezdve ipari rendszerünk nagymértékű hanyatlásáig, az ellenőrizetlen bevándorlás sokrétű következményeitől kezdve oktatási rendszerünk csődjéig, nem feledkezve meg a kórházak vagy az igazságszolgáltatás nagyfokú nyomorúságáról, a minket sújtó bajok listája olyan jól ismert, hogy nem szívesen mondjuk el újra a litániát” – figyelmeztet a lap nyomtatott verziójának hétfői vezércikke.

„Most, hogy a “Le Pen-veszély” elmúlt, “takarékos” európai partnereink (különösen a németek, akik joggal aggódnak az infláció visszatérése miatt) nem fogják sokáig tűrni pénzügyi fantáziáinkat. Az ingyen pénznek vége, a “bármi áron” partinak vége!” – utal a konzervatív lap a magas államadósságra és a strukturális problémákra, felhívva a figyelmet: az elnök sok kihívás előtt inkább visszatáncolt, hogy népszerűségét növelje. A Le Figaro úgy véli, visszatetsző volt „a furcsa módon a feminizmus megnyilvánulásának tekintett iszlám fátyolról szóló fordulat”, amikor Macron a minap feminizmusa miatt dicsért meg egy lefátyolozott nőt, holott éppen ő maga indított harcot az iszlamizmus ellen. „Azon túlmenően, hogy holnap meg kell küzdenie mindazok csalódottságával, akiknek szép történeteket mesélt, hogy megnyerje a választást, ez a hajlam, hogy mindenkinek azt mondja, amit hallani akar, (…) egy olyan aggasztó lejtőt látszik felvázolni, amely Jacques Chirac számára végzetes volt: az elvi megbékélés, a mindenáron való konszenzus és végül a tétlenség lejtőjét” – emeli fel ujját Alexis Brézet cikkében.

Ebben az öt évben példátlan válságokat élt át Franciaország a sárga mellényesekkel, a világ a Coviddal. A mindezek erős nyomot hagytak maguk után: demokratikus, gazdasági, társadalmi és pszichológiai lenyomatokat – idézi fel Macron győzelmét taglalva a Liberation. A baloldali-liberális szellemű francia napilap hozzáteszi: “Vlagyimir Putyin őrült háborúja Ukrajnában, Európa kapujában a konkrét következményeken túl a geostratégiai és gazdasági bizonytalanságok súlyos korszakát nyitotta meg. Ezek a bizonytalanságok hozzáadódnak az éghajlati válság által már okozottakhoz. De ezek a válságok nem foglalják össze a francia rossz közérzetet. Ez már jóval a 2017-es választások előtt gyökeret vert. Emmanuel Macron, ígéretei ellenére, nem foglalkozott ennek gyökereivel”.

Számos francia lap, köztük a Le Monde is kiemeli: több mint 13,6 millió szavazásra regisztrált francia maradt távol az urnáktól a második fordulóban, többen, mint ahányan Marine le Penre szavaztak. A tartózkodás 28 százalékos volt, ami közel 3 százalékpontos növekedést jelent 2017-hez képest, és az 1969-es elnökválasztás második fordulója óta nem látott szint, amikor Georges Pompidou nyert Alain Poher ellen. Ez a masszív tartózkodás Emmanuel Macront az V. Köztársaság egyik legalacsonyabb részvétellel megválasztott elnökévé teszi a regisztrált szavazók 38,52%-ával, ami nagyon alacsony szint, csak Georges Pompidou esetében szavaztak még kevesebben.

Olaf Scholz, a szociáldemokrata (SPD) kancellár, akinek szóvivője elmondta, hogy a politikus telefonon gratulált Macronnak, nem titkolta, hogy a hivatalban lévő elnököt szeretné újraválasztani. A második fordulóban a franciáknak választaniuk kellett “egy demokratikus jelölt között, aki hisz abban, hogy Franciaország erősebb egy erős és autonóm Európai Unióban, és egy szélsőjobboldali jelölt között, aki nyíltan azok pártján áll, akik támadják szabadságunkat és demokráciánkat” – vélte Scholz korábban, a Le Monde április 21-i cikkében, amelyet spanyol és portugál kollégájával, Pedro Sanchezzel és Antonio Costával közösen írt.



Boris Johnson kiemelkedő gesztust tett: franciául írt Twitter-üzenetben gratulál Emmanuel Macronnak. A brit miniszterelnök kijelentette, hogy Franciaország az Egyesült Királyság egyik “legközelebbi” szövetségese, és “örömmel folytatja a munkát” a francia elnökkel.

Congratulations to @EmmanuelMacron on your re-election as President of France. France is one of our closest and most important allies. I look forward to continuing to work together on the issues which matter most to our two countries and to the world.

