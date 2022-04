Kedvenc tévés főcímdalával csalogatták haza a rég elszökött papagájt

Megtaláltak egy három évvel ezelőtt elszökött nimfapapagájt, miután a madár leszállt egy régi lakóhelyéhez közeli templom tornácára az Egyesült Államokban.

A pennsylvaniai Ephratában egy család kedvenc papagája három évvel ezelőtt megszökött, és azóta sem hallatott magáról – írta a Fox News.

‘Lucky’ bird: Pennsylvania cockatiel, lost for 3 years, found perched at a churchhttps://t.co/FRYDB8I67O — Fox News (@FoxNews) April 23, 2022

Nemrégiben egy nő, aki a helyi templomban dolgozik, egy nimfapapagájt talált, amely a tornácon ült és nem repült el.

„Sárga tolla volt, az arca pedig narancssárga. Arra gondoltam, hogy biztos valakinek a háziállata lehet a madár” – mesélte Emily Duncan, aki értesítette az egyik állatmentő szervezetet. Időközben a megérkezett a templom lelkésze, aki egy doboz segítségével befogta a madarat.

A szabadsághoz szokott papagáj azonban nem sokáig tűrte a bezártságot, addig ügyeskedett, amíg a doboz fedele le nem esett és ismét megszökött.

Ezután a kiérkező állatmentő szolgálat fogta be az elszabadult madarat.

A papagájról közzétettek egy fotót is, amire a mintegy 25 kilométerre fekvő Ephratából válaszolt is egy család. A kép alatt leírták, hogy Lucky nevű házi kedvencük három éve szökött meg, és nagyon hasonlít a most megtalált madárhoz.

A madár azonosítása érdekében a családfő azt javasolta, hogy játsszák le neki az Andy Griffith Show című tévéműsor főcímdalát, a madaruknak ugyanis ez volt az egyik kedvenc dala, amire mindig táncolt és fütyörészett.

A dal lejátszásakor a nimfapapagáj hamar táncra perdült, ez pedig megerősítette, hogy ő Lucky.

Lucky régi gazdái jelenlegi helyzetük miatt sajnos nem tudták visszafogadni a madarat, ezért az állatmentő szervezetnél fogadta be. „Sok mindenen ment keresztül az elmúlt években, stabil körülményeket szeretnénk számára biztosítani. Mindenki szeretni fogja nálunk” – mondta Libby Rannels az állatmentő szervezet munkatársa. Az állatmentő szolgálat döntése alapján Lucky náluk marad az iroda háziállataként, ahol folyamatos figyelemben és megfelelő ellátásban részesülhet.