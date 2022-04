Hiánycikk a napraforgó-étolaj a német boltokban

Az egyik vásárló szerint más uniós országokban a helyzet nem tűnik olyan drámainak, mint Németországban.

A vásárló fel is tette a kérdést, hogyan fordulhat ez elő? A német inFranken.de hír- és szolgáltatásportál azt írja, a napraforgó-étolaj jelenleg hiánycikk több diszkontláncnál és a szupermarketben is. A vásárlókban a düh mellett sok kérdés is felmerül, fogalmaz a portál, és hozzáteszi, hogy az egyik vásárló szerint más európai országokban nem ez a helyzet.

Máshol nincs hiány napraforgó-étolajból

Április közepén a MAZ német online hírportál arról számolt be, hogy a szomszédos Lengyelországban a polcok zsúfolásig vannak napraforgó-étolajjal, de hasonló a helyzet Dániában, Ausztriában és a Cseh Köztársaságban is. A médiajelentések szerint csak Franciaországban és Hollandiában van a németországihoz hasonló hiány.

Florian Block, a német nagykereskedelmi és szolgáltatási szövetség sajtószóvivője a vásárlói magatartás változásában látja a hiány fő okát. Úgy fogalmazott,

„amikor Oroszország támadást indított Ukrajna ellen, a fogyasztók pánikvásárlási rohamba kezdtek, mivel a hírek szerint Ukrajna az egyik legnagyobb napraforgó-termelő”.

Block szerint az étolajbeszerzéssel nincs alapvető probléma, mert a nyersanyag elvileg rendelkezésre áll, „a problémát egyrészt a csomagolóanyag-hiány jelenti, másrészt a töltőkapacitások teljesen le vannak kötve”.

A címlapfotó illusztráció.