Erőszakkal itatta nagyanyja a négyévest, aki belehalt a büntetésbe

Életét vesztette egy négyéves kislány a louisianai Baton Rouge-ban, miután a nagymamája arra kényszerítette, hogy whiskyt igyon – írta a Fox News.

Louisiana 4-year-old dies after grandmother forced her to drink bottle of whiskey as mother watched: Police https://t.co/16GkbQL4cY

