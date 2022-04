Elszálló rezsiköltségek Németországban – egy lehetőség maradt a költségek csökkentésére, a spórolás

A német kancellár nem kockáztatja, hogy leálljon a német ipar

Magyarország mellett több más uniós ország is elutasítja, hogy a szankciókat terjesszék ki az orosz energiahordozókra, köztük Németország is. Ezt az ukrán elnök többször is élesen kifogásolta. Volodimir Zelenszkij azonnali bojkott bevezetését követelte Olaf Scholztól, és sérelmezte, hogy Németországnak fontosabb a gazdaság, mint az ukrajnai emberek. A német kancellár világossá tette: nem kockáztatja, hogy leálljon a német ipar.