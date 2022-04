Elhunyt a világ legidősebb embere, egy japán matróna

Tanaka Kane asszony 119 évet élt. 1903. január 2-án született, abban az évben, amikor a Wright fivérek végrehajtották a világ első sikeres repülését motoros repülőgéppel, és egy évvel az orosz–japán háború kitörése előtt.

Tanaka asszony múlt kedden, április 19-én hunyt el, de halálhírét csak most erősítették meg a japán hatóságok.

Non sumo, forgive. Kane (Kah-nay) Tanaka, 2nd oldest known person to ever live, 119, has died. Didn’t make news until about 6 days after she passed. I loved following this lady. She will be missed. Here is a picture of her at 20 in 1923. What a beauty eh? https://t.co/n2IagPWd5i pic.twitter.com/ivtl5LBDg1

— Sumo Soul 相撲魂 (@TheSumoSoul) April 25, 2022