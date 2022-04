Zelenszkij elmondta, mikor hagy fel Ukrajna a béketárgyalásokkal

Napra pontosan két hónapja tart az orosz-ukrán háború. A harcok azóta is folyamatosak. Szombaton Odesszát érte súlyos rakétacsapás. Az ukránok közlése szerint nyolcan életüket vesztették a támadásban. Harkivban, valamint a Luhanszk és Donyec régiókban is vannak újabb áldozatok. Hírszerzési információk szerint az oroszok folytatják a mariupoli acélgyár ostromát, ahova a város utolsó védői vonultak vissza. Az ukrán elnök közben bejelentette, hogy vasárnap Kijevbe látogat az Egyesült Államok külügyminisztere és védelmi minisztere – számolt be róla az M1 Híradó.

Két hónapja tart a háború Sűrű, fekete füst szállt fel Odessza egyik lakóházából szombaton, miután a Fekete-tenger partján fekvő várost több rakétatalálat érte. Az ukránok közlése szerint a támadásnak legkevesebb nyolc halálos áldozata van, köztük egy háromhónapos csecsemő, 18 ember pedig megsérült. Bár az ukrán rakétaelhárítás több orosz lövedéket megsemmisített, a hivatalos jelentések szerint két rakéta egy katonai létesítményt, kettő pedig lakóházakat talált el Odesszában. Az orosz védelmi minisztérium szerint egy katonai repülőtér volt a célpontjuk. „Szombat délután az orosz légierő nagy hatótávolságú levegőből indítható rakétákkal hatástalanította az Odessza melletti katonai repülőtér logisztikai terminálját, ahol az Egyesült Államokból és az európai országokból kapott nagy mennyiségű külföldi fegyvert tárolták” – fogalmazott Igor Konasenkov, az orosz védelmi minisztérium szóvivője. A kelet-ukrajnai Harkivból is légicsapásokról számoltak be, ukrán jelentések szerint csak szombaton három ember vesztette életét. A metróállomások környékén önkéntesek osztanak létszükségleti árucikkeket, például vizet, hogy a lakosságnak ne kelljen hosszú időre elhagyniuk az óvóhelyeket. A metrómegállókban ezrek zsúfolódtak össze, azonban nagyobb biztonságban vannak a föld alatt, mint az otthonaikban. A régió kormányzója azt állítja: már több mint 700 civil vesztette életét a folyamatos bombázásokban. „Egyrészt az ellenség megértette, hogy elvesztették a Harkivért folytatott harcot. Másrészt viszont a polgári lakosságot terrorizálják több rakétavetővel. Most is lövik a város északi lakónegyedeit” – hangsúlyozta Oleh Szinyehubov. Az orosz csapatok jelenleg 22 települést tartanak irányításuk alatt Harkiv környékén, azonban a városból kiszorították őket az ukrán csapatok. Közben Luhanszk régió kormányzója is arról számolt be, hogy az ottani bombázásoknak is van halálos áldozata. A jelentés szerint a szombati támadásokban legkevesebb hat ember meghalt, egy korábbi légicsapás helyszínén pedig két nő holtteste került elő. Az ukrán haderő szerint vasárnap Popaszna és Szeverodonyeck ellen indítottak újabb támadást az oroszok. Szombaton a Mariupolt védő Azov-ezred felvételeket tett közzé, amelyen szerintük az látszik, hogy az Azovsztál acélgyárban a katonák mellett civilek is meghúzták magukat. Katonai hírszerzési adatok szerint az oroszok folytatják az üzem ostromát, ahová a város utolsó, mintegy kétezer védője vonult vissza. Közben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt: amennyiben az orosz hadsereg akár csak egy embert is megöl a mariupoli katonák közül, Ukrajna felhagy a béketárgyalásokkal. „Ha embereinket megölik Mariupolban, ha álnépszavazást szerveznének az új álköztársaságokban, akkor Ukrajna felhagy minden egyeztetéssel. Azoknak üzenem, akik ideiglenesen megszállt területeken élnek, például Herszonban, Zaporizzsjában és az ország keleti részén is, hogy ne segítsenek a megszállóknak” – nyilatkozta. Az ukrán államfő szombaton rendhagyó interjút adott számos külföldi hírcsatorna tudósítójának a kijevi metróban. Azt is bejelentette, hogy vasárnap, napra pontosan két hónappal a háború kitörése után Kijevben találkozóra várja Antony Blinken amerikai külügyminisztert és Lloyd Austin hadügyminisztert is. Ezt azonban Washington nem kommentálta. Emellett a tervek szerint a hét második felében az ENSZ főtitkára, António Guterres is Ukrajnába látogat, miután hétfőn Törökországban, majd Moszvában is egyeztet a felekkel. A címlapfotó illusztráció.