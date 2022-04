Túl a hetvenen is kirobbanó formában a legendás aradi testépítő

Az aradi Kántor Jenő számára a sport maga az élet, idős kora ellenére ma is fizikailag aktív és egészséges. A testépítés iránti szenvedélye olyannyira a zsigereibe ivódott, hogy még 74 évesen is edz. A legendás testépítő hét egymás utáni évben román országos bajnoki címet szerzett szeniorkategóriában, később megkapta a sportmesteri címet is – számolt be róla az M1 Híradója.

Aradi testépítő legenda A sportember minden napját a konditeremben kezdi, közben pedig szívesen segíti tanácsokkal a fiatalabbakat is, akik igazi legendaként tekintenek rá. Kántor Jenő jelenleg egyedül él, ezért az edzőterem a második otthona, ott érzi jól magát. Ha szép idő van, strandra jár, biciklizik és fut. Azt mondja, az édesség a gyengéje, de mindent megtesz azért, hogy egészségesen étkezzen. Az edzést magától egy pillanatra sem hagyta abba, betegség miatt kényszerült csupán hosszabb pihenőre. „Amikor koronavírusos lettem, nyolc napot töltöttem kórházban. Legyengültem, főleg a lábaimból tűnt el az erő, akkor úgy éreztem magam, hogy nem fogom tudni újraépíteni a fizikumom. Van viszont egy mondás, hogy az izom képes emlékezni, tehát ha akárhányszor le is gyengülsz, de visszatérsz, két-három hónap után helyrejössz” – mesélte Kántor Jenő. Az aradi testépítő legenda sokat dolgozott a formás izmokért és a szép szálkás alakért. Bár vegyészmérnöki szakon végzett, hamar rátalált a sportra. Már gyerekként hatással volt rá a világ első testépítője, az amerikai színész, Steve Reeves. „Két filmben láttam, nagyon jól nézett ki, ezért utánanéztem, ki is ő valójában. Kiderült, hogy 1950-ben Mr. Universe-t nyert, a testépítés akkori legrangosabb versenyét. A testépítők abban az időben nem voltak annyira felduzzadva, mint most. Akkoriban nem volt testépítő terem, ezért súlyemelő terembe mentem. Ott mindig leszidtak, hogy miért csinálok fekvenyomást, mert a súlyemelésben egyenesen kell felnyomi, nehogy előre essen a súly. Amikor az edző nem látott, bicepszeztem. Nem is értem el nagy eredményt súlyemelésben, de én azért edzettem, hogy jól nézzek ki. A testépítésben ugyanis az esztétikus fizikum a legfontosabb” – emlékezett vissza a veterán testépítő, aki kemény munkával, kitartással és nagy türelemmel jutott el a sikerekig. 1983-tól 1989-ig, hét egymás utáni évben román országos bajnoki címet szerzett szeniorkategóriában, később megkapta a sportmesteri címet is. Kántor Jenő örömmel idézi fel sikereit, de beismeri azt is, hogy a versenyeken szigorú volt a követelményrendszer, a felkészülés pedig fizikailag nagyon megterhelte. Nem bánok semmit, esetleg azt, hogy csináltam azokat az erőversenyeket, ott tényleg megerőltettem magam, de olyankor nem érzed, nem tudod, hogy egyszer öreg is leszel… Ezt a sportot lehetett volna csinálni kisebb súllyal, koncentrálva a szép alakért – mondta Kántor Jenő, majd hozzátette, hogy emlékei szerint 1986-ban lehetett a legjobb formájában. Akkor olyan híres sportolókat győzött le, akik később világbajnokok lettek testépítésben. Annak ellenére, hogy ma már nem tudja visszaszerezni egykori versenyformáját, nem adja fel. Három évvel ezelőtt a veteránok között mérette meg magát, és azt mondta, mindig sikerül újabb és újabb motivációt találnia a folyamatos jó erőnlét eléréséhez. A címlapfotón Kántor Jenő. (Forrás: M1)