Történelmi forduló jöhet: ma este megszólalnak az urnák Franciaországban

A délelőtti órákban, az urnák megnyitása után Marine Le Pen „nyerte meg” a szavazást: a Nemzeti Tömörülés (Rassemblement National, RN) jelöltjének voksolásáról szóltak először a hírek. Le Pen ragyogó napsütésben érkezett meg Hénin-Beaumont-ba (Pas-de-Calais), s a korán kelők előnyeit kihasználva, bőven megengedhetett magának egy szelfizést kisebb tömeggé összeverődött rajongói körében, mielőtt leadta voksát.

Később Macron is leadta szavazatát La Tongue-ban, az elnök felesége társaságában jelent meg a szavazókörben.

A szavazókörökben igen nagy, az első körösnél jóval aktívabb érdeklődés jellemezte a választás április 24-i, döntő, második fordulóját. Az Ouest-France című lap vasárnap megjelenő, nyomtatott verziója szerint „sok polgármester kétségbeesetten keres értékelőket a szavazóhelyiségekbe. Több helyi tanácsos a Nemzeti Összefogást és az En Marche-ot hibáztatja, amiért nem mozgósítottak elegendő méretű adminisztrációs csapatot”.

Nézzük, a szavazatszámláló bizottságok személyi okmányokat ellenőrző tagjai milyen adatokat azonosíthatnak, mit tartalmaz a személyi igazolványa van a két döntős elnökjelölnek?

Emmanuel Macron 1977. december 21-én született Amiens-ben (Somme). 44 éves. Két évig François Hollande kabinetjének főtitkárhelyettese volt az Élysée-palotában, majd huszonnégy hónapig gazdasági miniszter. 2017-ben választották meg a köztársaság huszonötödik elnökévé.

Marine Le Pen 1968. augusztus 5-én született Neuillyben (Hauts-de-Seine). 53 éves, és több választott tisztséget is betöltött: jelenleg regionális tanácsos.

A szavazólap urnába helyezéséhez nem szükséges választói igazolvány.

Sokan, a víkendező szezon kezdetével, éltek is ezzel a lehetőséggel a második fordulóban.

Marine Le Pen has never been so close to winning France’s highest office But Emmanuel Macron remains the favourite. #Presidentielle2022 #VoteMacron #SayNoToFascism https://t.co/td8jJfp6Wp

Ha Emmanuel Macron nyeri meg a választásokat, ő lesz az első olyan elnök az V. Köztársaságban, akit kohabitáció nélkül választanak újra – tehát nem kényszerül arra második ciklusában, hogy egy olyan kormánnyal működjön együtt, amely az ő pártjával ellentétes politikai oldalon áll. Ha viszont Marine Le Pent választják meg, első alkalommal kerül nő a köztársasági elnöki székbe, és szintén első alkalommal adna elnököt a baloldali sajtó által szélsőjobbosnak nevezett Nemzeti Tömörülés.

A nap jelentőségét érzékeltetve a lap kiemelte: „ma este az urnák megszólalnak Franciaországban.”

Az első fordulóhoz hasonlóan a második körben sem szükséges a védőoltás igazolása, a gyógyulásról szóló igazolás vagy virológiai vizsgálat. A vírus folyamatos jelenléte miatt azonban a szavazóhelyiségek be- és kijáratait elkülönítették. A maszk viselése nem kötelező, de a betegek számára erősen ajánlott.

Április 27-én, szerdán Laurent Fabius, az Alkotmánytanács elnöke fogja kihirdetni a második forduló végeredményét. A következő órákban Jean Castex miniszterelnök benyújthatja lemondását és kormánya lemondását. Ezután egy új szakasz kezdődik az ország politikai életében.

A franciaországi amerikai diplomáciai képviselet a “terrorizmus” és a “polgári rend megzavarásának” veszélyére figyelmeztet, de a vasárnapi “gyűlésekre” is, amelyek “erőszakossá válhatnak”.

“A spontán gyülekezések Franciaország különböző városaiban este 8 óra után erőszakba torkollhatnak” – figyelmeztetett az Egyesült Államok franciaországi nagykövetsége. Az amerikai kormányzat az állampolgárainak szóló jegyzékben arra is figyelmeztet, hogy az elnökválasztási eredmények kihirdetése után “fennáll a zavargások és a rendőrséggel való összecsapások lehetséges kockázata”.

La #presidentielle2022 vue par le New York Times https://t.co/ZKiI2OX2XN: “A makeover, involving a quieter tone and a lot of smiling, helped soften Ms. Le Pen’s image, but if the packaging is different, the content is not.” (Le Pen: “Si l’emballage est différent, pas le contenu”)

— Thierry Noisette (@tnoisette) April 24, 2022