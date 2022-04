Macron a győzelme után: Az elkövetkező évek biztosan nem lesznek nyugodtak

Miközben a Le Monde elektronikus verziója már tényként közölte szalagcímében „Macront újraválasztották elnöknek”, a Szajna-menti, hatalmas füves területen francia nemzeti és EU-zászlókat lengetve, hatalmas tömeg kezdett ünneplésbe – tudósít a lap. Cikünk frissült.



Micsoda megkönnyebbülés! – kiáltotta egy aktivista. A jelenlévő miniszterek közül többen is kifejezték elégedettségüket az eredménnyel, így Jean-Baptiste Djebbari közlekedési államtitkár mosolyogva szelfizett a kormányt támogató szavazókkal.

Este fél kilenckor olyan volt a Mars-mezőn a hangulat, mint egy éjszakai klubban, miközben mindenki Emmanuel Macronra várakozott, hogy az újraválasztott államfő mondja el beszédét. Egy DJ a Daft Punk One more time című dalával indította a zenét.

Hatalmas francia zászló előtt beszélt, honfitársainak hívta az ünneplőket – egy eddig ismeretlen, a hazafiasság eszméinek szellemében megszólaló Emmanuel Macron állt a tömeg elé a Mars-mezőn.

France re-elects Emmanuel Macron with 58.2% of votes, according to first estimates https://t.co/40nXakVwHz

— Chad P. Bown (@ChadBown) April 24, 2022