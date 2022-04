Elsüllyedt két turistahajó: legalább tíz halott és 7500 liter kiömlött üzemanyag

Több súlyos hajóbaleset is történt a tengereken a hétvégén. Japán északi részén 26 emberrel a fedélzetén süllyedt el egy turistahajó. Az utasok között két gyermek is volt. Tíz holttestet már kiemeltek a vízből, a többieket még keresik. A Galápagos-szigeteknél pedig egy búvárkörutakra használt hajó szenvedett balesetet. Utóbbi esetben szerencsére nincsenek áldozatok, viszont a tengerbe ömlött a hajón szállított több mint hétezer liter üzemanyag – számolt be róla az M1 Híradó.

Súlyos hajóbalesetek a tengereken Helikopterekkel és katonai repülőkkel indultak annak a 26 személynek a keresésére, akik szombaton tűntek el Japán északi részén egy hajóbaleset következtében. A turistahajó a Hokkaidó északi felén található Siretoko-félsziget felé indult egy több órás látványkörútra. Helyi idő szerint délután kettő óra körül a hajó személyzete vészjelzést adott le a partiőrségnek. Arról számoltak be, hogy víz szivárog a hajótestbe, ami 30 fokos szögben meg is dőlt. A kapcsolat ezután szakadt meg a járművel. A mentőakcióba nem csupán a katonaság és a partiőrség, de a helyi halászok is bekapcsolódtak, ám nekik hamarosan vissza kellett fordulniuk az erős szél miatt. A halászok a japán TV riportereinek arról számoltak be, hogy a hullámok közel kétméteresek voltak. Mintegy 19 órás kutatás után vasárnap reggelre kilenc embert sikerült megtalálniuk a vízben, őket azonnali egészségügyi ellátásban részesítették. A kimentett emberek személyazonosságáról és állapotáról egyelőre nem adtak tájékoztatást a hatóságok, sajtóhírek szerint azonban eszméletlen állapotban találtak rájuk. A baleset miatt Kisida Fumio japán miniszterelnök megszakította programját, és visszatért Tokióba. A kormányfő azt mondta, az életek megmentése elsődleges fontosságú. A többi utas utáni kutatást ezért fokozott erővel folytatják. „A mentőakcióban ma egy katasztrófavédelmi helikoptert is bevetünk. A partiőrséggel és a rendőrséggel együtt mindent megteszünk, hogy megtaláljuk az eltűnteket” – nyilatkozta Naomicsi Szuzuki, Hokkaidó kormányzója. Az Ecuador-hoz tartozó Galápagos-szigeteknél is hasonló baleset történt szombaton. Egy búvárkirándulásokra használt hajó süllyedt el. A baleset idején a vízijármű nem szállított turistákat, a fedélzetén csupán a személyzet négy tagja tartózkodott, akiket épségben sikerült kimenteni. A jármű azonban mintegy 7500 liter üzemanyagot szállított, ami a tengerbe ömlött. „Igyekszünk megállítani az üzemanyagszennyezés terjedését. A helyi hatóságokkal közreműködve lezártuk az egyik tengerparti szakaszt, valamint ideiglenesen szintén lezártuk a nemzeti park látogatók számára elérhető részeit is” – mondta Jenifer Suarez, a Galapagos Nemzeti Park igazgatóhelyettese. A Galápagos-szigetek különleges élővilága miatt az UNESCO Természeti Világörökségi helyszínei közé tartozik. 2001-ben egy ecuadori jelzésű tengerjáró több mint 900 ezer liter üzemanyaggal a fedélzetén süllyedt el a sziget térségében. Az akkori eset komoly természeti kárt okozott a tenger élővilágában. A mostani katasztrófa okozta károkat viszont egyelőre nem tudják megbecsülni. Címlapfotó: A Hokkaido szigeténél elsüllyedt turistahajó kutatásában résztvevő halászhajók a Siretoko-félszigeten fekvő Utoro partjainál 2022. április 24-én (MTI/EPA/Jiji Press)