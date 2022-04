Nagy erejű földrengés rázta meg Bosznia-Hercegovinát – egy ember meghalt, többen megsérültek

A rengés epicentruma Ljubinje településtől 14 kilométerre volt északkeletre, fészke pedig 5 kilométeres mélységben.

A Mostartól délre fekvő Stolac városban szikla zuhant egy lakóházra, emiatt egy 28 éves nő súlyosan megsérült és a kórházban meghalt.

A helyi hatóságok szerint több épület beomlott Stolac, Ljubinje és Mostar városában.

A girl died and her parents were injured after the #earthquake hit #Bosnia

A huge stone fell on his house in the neighborhood of #Kukavac . The Stolac Health Center reports that it had a large number of citizens with panic attacks.#BosniaAndHerzegovina #Sismo #Herzegovina pic.twitter.com/mJvRKRQdto

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) April 23, 2022