Lövöldözés Washingtonban: Egy 12 éves kislány is megsérült, az elkövető mesterlövészekhez hasonlóan állványt használt

Péntek délután négy ember megsebesült egy lövöldözésben Washington DC Van Ness negyedében – írta a Washington Post.

A gyanúsítottat holtan találták meg, a hatóságok szerint maga ellen fordította a fegyvert, miután rátörték az ajtót. Az elkövető válogatás nélkül lőtt, négy ember megsebesített.

Robert J. Contee rendőrfőnök a péntek esti sajtótájékoztatón közölte, hogy a gyanúsítottat hat lőfegyverrel és rengeteg lőszerrel felszerelkezve találták meg a lakásában. Az előzetes vizsgálatok szerint a fegyvereket legálisan vásárolták.

*PHOTOS* Multiple firearms and a large quantity of ammo were recovered inside the fifth floor apartment where the suspect was found deceased. pic.twitter.com/3mR2uoqFTM

Contee megerősítette, hogy az elkövető a mesterlövészekhez hasonlóan állványt is használt, elsődleges célja pedig a közösség tagjainak megölése és megsebesítése lehetett, de a lövöldözést kiváltó pontos indíték még ismeretlen.

A gyanúsított élőben közvetítette a lövöldözést.

Péntek délután, helyi idő szerint 15:20-kor – magyar idő szerint 21:20 – érkezett a rendőrséghez a segélyhívás több lövés eldördüléséről.

Stuart Emerman helyettes rendőrfőnök elmondta, hogy az incidens során négyen megsérültek, két nő, egy férfi és egy 12 éves kislány. A középkorú nő horzsolásos sérüléseket szenvedett, őt a helyszínen ellátták, a másik három sérültet kórházba szállították. Az ötven év körüli férfi és a 30 év körüli nő súlyos, míg a gyermek könnyebb sérüléseket szenvedett.

A lövöldözés egy egyetem és egy iskola közelében történt. Mindkét intézményt több órára lezárták. Arra vonatkozóan nem került nyilvánosságra információ, hogy az elkövető kapcsolatban állt-e valamelyik intézménnyel.

Az incidens káoszt okozott a városrészben, a diákok órákra az iskolában ragadtak, a közeli épületekből a rendőrök kísérték ki a rémült lakókat, sokakat arra kértek, hogy feltartott kézzel hagyják el a lezárt területet.

A rendőrség korábban egy Raymond Spencer nevű gyanúsított után nyomozott a közösségi médiás tevékenysége alapján. A rendőrség a holtan talált gyanúsított személyazonosságát nem hozta nyilvánosságra.

🚨MPD is seeking the below person of interest in connection to the shooting in the 2900 block of Van Ness Street, NW. This individual is 23 year-old Raymond Spencer of Fairfax, Virginia. 🚨 pic.twitter.com/ziR0Vutw0p

— DC Police Department (@DCPoliceDept) April 22, 2022