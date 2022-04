Jön az év első Forma–1-es sprintversenye – Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat

Miért csak három sprint lesz 2022-ben?

Átütő sikernek könyvelte el a Forma–1 vezetősége 2021-ben a tesztjelleggel lebonyolított első három sprinthétvégét, és azt tervezte, hogy az idei évben megduplázza a rendhagyó nagydíjak számát. Eleinte hat, aztán öt sprintfutam lehetőségét emlegették, ám végül megmaradtak a háromnál. Idén Imola, a Red Bull Ring és Sao Paulo rendezi a három sprintversenyt – számolt be róla az M4sport.hu

Az utolsó pillanatban jött csökkentés mögött a csapatok közötti vita áll. A legnagyobbak (Red Bull, Mercedes, Ferrari) kifogásolták, hogy az F1 csak extra bevételt akart adni nekik a sprintekért, az idei évre tovább ereszkedő költségvetési plafonnál nem adtak volna olyan engedményt, mint tavaly. Végül egy kompromisszumos megoldással menekült meg a sprint koncepciója: a pénzügyek szempontjából minden maradt a régiben, a tavalyi három sprintes feltételeket így hozták át 2022-re.

Mi változott 2021-hez képest?



Minden azért mégsem maradt a régiben. A sportági vezetők a tavalyi sprintek hibáit felismerve két fontos dolgot korrigáltak a szabályokban. Az egyik, hogy 3-ról 8-ra növelték a pontszerző versenyzők számát. Ezzel próbálják versenyzésre, nagyobb kockázatvállalásra motiválni a versenyzőket.

Az új pontrendszer:

További változás 2021-hez képest, hogy bár a vasárnapi pole pozíció továbbra is a sprintverseny győztesét illeti, hivatalosan az F1-es statisztikákban a pénteki időmérő edzés győztesét ismerik el pole-szerzőnek.

Emellett az F1 már nem ragaszkodik többé a sprintkvalifikáció elnevezéshez, az idei évtől “legálisan” is lehet versenyként emlegetni a sprinteket…

Mi nem változott 2021-hez képest?

A sprintes hétvégék lebonyolítása a régi, és az alapvető szabályok sem módosultak. Pénteken egy szabadedzést követően késő délután kerül sor az időmérő edzésre, ami a szombati sprint rajtsorrendjéről dönt. A miniverseny előtt szombat kora délután még rendeznek egy második szabadedzést is.

Vasárnapra az idén is 100 kilométeres (Imolában 21 körös) sprint végeredményre határozza meg a normál verseny rajtsorrendjét.

Kik nyertek eddig sprintfutamot?

A tavalyi sprintkirály Valtteri Bottas lett, aki a háromból két alkalommal nyert a Mercedesszel.

A 2021-es sprintek győztesei:

Silverstone: Max Verstappen, Red Bull

Monza: Valtteri Bottas, Mercedes

Sao Paulo: Valtteri Bottas, Mercedes



Mik az eddigi tapasztalatok?

Hiába értékeli elsöprő sikernek az F1 vezetése a sprinteket, azok továbbra is megosztják a közvéleményt. A versenyzők jó részének tetszik, hogy kevesebb a szabadedzés és már a pénteki napon akció van, önmagában a sprintversenyt ugyanakkor többen is unalmasnak és tét nélkülinek tartották.

A sprint a hétvége egészére ugyanakkor volt hatása. Azzal, hogy egy helyett két rajt van, már önmagában több az izgalom, és tavaly megfigyelhető volt, hogy a szombati rövid verseny eseményeinek, taktikáinak a tanulságai visszaköszöntek vasárnap a főversenyen. Többek között Max Verstappen és Lewis Hamilton silverstone-i ütközéséhez is ez vezetett: Hamilton az előző nap elveszítette a párharcukat, mert rossz oldalt választott a Copse-ban, míg másnap ragaszkodott a belső ívhez, és ebből lett a botrányt okozó koccanásuk. A rajtok Monzában és Sao Paulóban is hoztak változást vasárnap a szombatihoz képest az élen, ami szintén azt mutatja, a korábbi tanulságok beépülnek a valódi verseny stratégiáiba.

Mire számíthatunk Imolában?

Az olasz pálya sosem az előzési lehetőségeiről volt híres. Még az új, átalakított formájában sem. A szűk aszfalt, a füves-kavicsos bukóterek nagyobb kockázatot is jelentenek, George Russell és Valtteri Bottas pedig tavaly nagy balesettel szemléltette, hova vezethet egy kis félreértés a csatázás közben.

A 2022-es új autókkal könnyebbé vált a követés és a csatázás, ez összességében is segíthet az idei sprintek eseménydúsabbá válásában. A bajnoki éllovas Charles Leclerc egyelőre bizonytalan annak kapcsán, mit hozhat az imolai rövid verseny. „Elég sok dolog miatt őrületesnek ígérkezik Imola, és most ráadásul sprintversenyünk is lesz. Hogy ez a megfelelő pálya-e hozzá vagy sem, azt nem tudom. Szerintem csak a hétvége után derül ki a válasz. Ezekkel az autókkal kicsit talán könnyebb követni a másikat, szóval remélem, hogy izgalmas sprintversenyünk és versenyünk lesz” – mondta a monacói.



A hétvége menetrendje

