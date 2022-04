Fölénybe kerülhetett és egyre nagyobb területeket foglal el az orosz túlerő Ukrajna keleti részén – nagyjából ez látszik az utóbbi napok hadijelentéseiből, bár továbbra is rendkívül nehéz ellenőrizni a háborúból érkező hírek hitelességét. Egy magas rangú orosz katonai vezető bejelentette, hogy nem csak a Donyec-medencét, hanem Dél-Ukrajnát is el akarják foglalni. Az ukránok szerint csak akkor van esélyük az oroszok ellen, ha kapnak még nyugati fegyvereket – számolt be róla az M1 Híradó.