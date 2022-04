Beomlott épületek és romos utcák – megrázó felvételeken a földrengés sújtotta Bosznia-Hercegovina

A földrengés idején szikla zuhant egy lakóházra, emiatt egy 28 éves nő súlyosan megsérült és a kórházban meghalt. Más halálos áldozatról mindeddig nem érkeztek hírek.

Többen viszont könnyebben megsérültek, köztük az áldozat családtagjai is. A helyi és polgári védelmi hatóságok szerint a földrengés falakat döntött le, és anyagi károkat okozott több más helyen is, köztük Mostarban és Ljubinje városában.

Magyarországon is érezhető volt az a földrengés – tájékoztatta a Kövesligethy Radó szeizmológiai obszervatórium az MTI-t. Gyarmati Anett szeizmológus azt írta: a boszniai földrengés péntek este, tizenegy óra után keletkezett hét kilométeres mélységben Bosznia-Hercegovinában. A földmozgás a Richter-féle skála szerin 6-os volt.

A földrengést a Magyarországon élők egy része is érezte az obszervatórium on-line szeizmológiai állomásainak mérései szerint a Dunától nyugatra eső országrészekben, főként Pécs és Komló térségében, de károkról nem érkezett bejelentés az intézményhez – közölte.

A rengés epicentruma Ljubinje településtől 14 kilométerre északkeletre volt, a fészke pedig 5 kilométeres mélységben.

