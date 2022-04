Németek ezrei hagyták el hazájukat és telepedtek le Dél-Amerikában az elmúlt hónapokban

Jelentősen megemelkedett Paraguay európai bevándorlóinak lélekszáma az elmúlt 12 hónapban, miután német állampolgárok ezrei hagyták el a hazájukat és telepedtek le a dél-amerikai országban, javarészt a Paraná folyó menti százéves német kolóniákban – tudatja videóriportjában a BBC Mundo.

Michael Schwartz, a kisfilm első megszólalója szerint túl sok – nehezen szavakba önthető – probléma gyülemlett fel hazájában a muszlim bevándorlókkal és a világjárvány kezelésével kapcsolatban, ezért döntött úgy tavaly novemberben, hogy kivándorol Paraguayba. Schwartz a legtöbb paraguayi német bevándorlóhoz hasonlóan oltásellenes, és nincs is beoltva koronavírus ellen.

A filmben megszólal egy polgármester is, aki elmondta,

Az oltásellenes bevándorlók mintha nem lennének tisztában azzal, hogy Paraguayban is komolyan kell venni a jogszabályokat, adott helyzetben pedig itt is újra életbe léphetnek a korlátozások – mondta a településvezető.

Germans fleeing to Paraguay—I think I’ve seen this movie before. https://t.co/R4FXgPZzHs

— Larry Anderson 🇺🇦🌻 (@larand) January 27, 2022