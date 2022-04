Nem ölt, mégis rács mögé került a pedofillal a saját sírját megásató apa

A 34 éves Vjacseszlav Matroszovot tavaly vádolták meg azzal, hogy késsel meggyilkolta a 32 éves Oleg Szviridovot az oroszországi Vintal nevű falu melletti erdőben, miután megásatta vele a saját sírját.

A férfi bosszúból cselekedett, ugyanis korábban olyan felvételeket talált barátja, Szviridov telefonján, amelyeken az látható, hogy erőszakkal szexuális együttlétre kényszeríti Matroszov hatéves kislányát. A pedofil telefonján két másik kislányról is talált felvételeket, ők szintén a faluban laktak.

Matroszovot a törvényszék gyilkossággal vádolta meg, azt később azonban ejtette, és helyette arra módosította, hogy öngyilkosságra kényszerítette gyermekbántalmazó barátját, Oleg Szviridovot. Ennélfogva a vádlott családja és barátai is enyhébb büntetése számítottak – adta hírül a Mirror.

„Mindannyian nagyon szomorúak, de feldúltak is voltunk egyben, miután megtudtuk az ítéletet. Mindenki azt remélte, hogy Szláva felfüggesztett büntetést kap, ezzel szemben mégis börtönbe kell vonulnia. Szörnyű belegondolni, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy hosszabb időre is elítélhették volna. Bízunk benne, hogy jó magaviseletért cserébe hamarabb láthatjuk viszont” – mondta a 43 éves Okszana Kazakova, a Matroszov család barátja és Szviridov volt barátnője, akinek a lányát állítólag a férfi szintén bántalmazta.

