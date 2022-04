Mindössze egy hónappal elindulása után megbukott a CNN streamingszolgáltatása

A CNN+ névre keresztelt online előfizetéses szolgáltatás az exkluzív híradások és hírműsorok mellett különböző sorozatokat és filmeket is kínál, ez a felhozatal azonban a kizárólag szórakoztató tartalmak által uralt streamingszolgáltatók versenyében egy hónap alatt sem talált szélesebb célközönségre – közölte a Fox News.

A CNN+ fejlesztésére 100 millió dollárt költöttek és mintegy 500 alkalmazott dolgozott rajta. Még március 28-án, a CNN egy fergeteges bemutató partit is rendezett a CNN+ számára, azonban nem tartott sokáig a szolgáltatás. A CNN+ előfizetői most arányosan kapják vissza a befizetett díjakat. Egyes források szerint a szolgáltatás egyes tartalmai a Warner Bros. Discovery más hálózatain jelenhetnek meg a jövőben.

A megszűnéssel egy időben Andrew Morse, a CNN+ vezetője is távozik a posztjáról. Chris Licht, a CNN újonnan hivatalba lépő vezérigazgatója csütörtökön tájékoztatta a cég dolgozóit.

„Nagyra értékeljük mindazt a munkát, ambíciót és kreativitást, amelyet a CNN+ felépítéséhez fordítottak. Bár a mai döntés hihetetlenül nehéz, a CNN hosszú távú sikere szempontjából ez a helyes döntés, amely lehetővé teszi számunkra, hogy az erőforrásokat újra azokra az alapvető termékekre összpontosítsuk, amelyek a fő fókuszunkat jelentik, a híradásokra” – közölte Licht.

A vezérigazgató szerint tisztán látszik, hogy a fogyasztók „egyszerűségre és mindent magába foglaló szolgáltatásra” vágynak, szemben a „különálló ajánlatokkal”. Licht arra is utalt, hogy a CNN-t is birtokló multinacionális média- és szórakoztatóipari konszern, a Warner Bros. Discovery a cég különböző streaming szolgáltatásait (például az HBO Maxot és a Discovery+ platformot) egyetlen alkalmazásban tervezi egyesíteni a jövőben.

