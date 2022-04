Milliós kincset ásott ki gazdájának az aranyásó kölyökkutya

Ollie, a kis olasz vízikutya még csak egy hónapja tartozott a Clark család kötelékébe, de már az első sétáltatáskor bebizonyította, hogy nem véletlenül tartják a fajtáját az egyik legjobb keresőkutyának – írta a Mirror.

Gazdája, az 51 éves blackpooli Adam Clark nagyon meglepődött, amikor Ollie 15 darab aranyérmét kapart ki a család birtoka melletti mezőn. Clark elvitte az érméket az ország egyik vezető aranykereskedőjéhez, aki megállapította, hogy azok nagy valószínűséggel a tizenkilencedik századból származnak, értékük pedig a hatezer fontot (2,7 millió forint) is meghaladja.

