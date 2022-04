Eloltották a tüzet a tveri katonai kutatóintézetben

A tűz következtében hat ember életét vesztette, további 24 pedig megsérült, közülük 13-at kórházban kezelnek. A TASZSZ egy meg nem nevezett forrásra hivatkozva azt írta, hogy 10 ember sorsa ismeretlen.

A tűz okának megállapítása folyamatban van. Feltételezések szerint baleset történt, amit rövidzárlat okozott.

UNCONFIRMED RUMOR: The Aerospace Defense Research Institute building in Tver, about 2.5 hours from the Kremlin, apparently housed some kind of military satellite control room utilized for war in Ukraine. Russian saboteurs knew exactly what to hit. BIG DEAL.pic.twitter.com/M17PCaeFgB

— Igor Sushko (@igorsushko) April 22, 2022