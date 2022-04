Charles Michel humanitárius folyosót sürget Mariupolban

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és humanitárius folyosó létrehozását sürgette Mariupolban az ortodox húsvét előtt – közölte maga a belga politikus pénteken a Twitteren.

Firmly reiterated the EU’s position: support for #Ukraine and her sovereignty, condemnation and sanctions for Russia’s aggression.

Our unity, principles and values are inviolable. pic.twitter.com/GxzylOpuwN

— Charles Michel (@CharlesMichel) April 22, 2022