A Dal 2022 egyik zsűritagja is a szemtanúja volt, ahogy a rendőrök betörtek Rihanna luxusvillájába

Szemtanú volt a Dal 2022 zsűritagja Rihanna és párja, Asap Rocky szerdán a Barbadoson töltött nyaralásáról tért vissza magángéppel, amikor a Los Angeles-i rendőrség őrizetbe vette az amerikai rappert. A gyanú szerint a Rakim Mayers néven anyakönyvezett zenész részese lehetett egy tavaly novemberben történt utcai lövöldözésnek. Az eset sérültje azt vallotta a rendőröknek, hogy a két másik férfi társaságában sétáló Mayersszel szólalkozott össze, aki utána többször is rálőtt, és az egyik golyó eltalálta a kezét. Szemtanúk szerint a rendőrök a Los Angeles-i reptéri terminálon bilincselték meg Asap Rockyt, majd őrizetbe vették. Az eljárás részeként házkutatást is tartottak a lakóhelyén, amit a Mystery Gang nevű magyar zenekar alapító frontembere is látott. Kapcsolódó tartalom Lövöldözés miatt letartóztatták Rihanna szerelmét A 33 éves rapper állítólag tavaly novemberben többször rálőtt és megsebesített egy férfit, majd barátaival elmenekült a helyszínről. „Páncélmellényben, sisakban, hatalmas fegyverarzenállal érkeztek a házhoz, majd elmondták, hogy be fognak törni a lakásba. Aztán egy iszonyat nagy robaj hallatszott, a kommandósok pedig csak úgy özönlöttek be a házba – mondta az M1-nek Egri Péter zenész, aki szerint az akció olyan volt, ahogy azt a filmekben is látni lehet. Úgy tudni, hogy a rappert még aznap délután szabadon engedték, miután kifizette a 550 ezer dolláros (több mint 180 millió forint) óvadékot. A zenész egyébként már korábban is keveredett hasonló botrányba, 2019-ben egy utcai verekedés miatt vették őrizetbe. A címlapfotón Egri Péter. (Fotó: MTI/Soós Lajos)