Robbanás volt egy mecsetben, rengetegen meghaltak

A Tolonews afgán hírcsatorna szerint legalább öten meghaltak és tucatnyian megsebesültek.

Kedden egy kabuli iskolát ért támadás, amelyben sokan – helyi értesülések szerint legalább huszonöten – életüket vesztették.

At least 18 people have been killed and 65 injured in an explosion at a shia Muslim mosque of Seh Dokan, Mazar-i-Sharif city, Balkh Province Afghanistan. The blast occurred today during the midday prayer.

