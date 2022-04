Őrizetbe vették a magyar családanya feltételezett gyilkosát

A 44 éves David Bonolát azután vette őrizetbe a rendőrség, hogy szerdán az áldozat otthona előtti szemetesben egy pár véres csizmát talált, amelyről kiderült, korábban a család alkalmazásában álló személyhez köthető – írta a New York Post.

A nyomozók DNS-vizsgálatot végeztettek el a csizmákon, és az analízis végül megállapította, hogy Bonolához köthetők. A férfi azt is tudta, hol tart a család pótkulcsot a házhoz, mivel mint kiderült, viszonya volt az áldozattal. Bonola büntetlen előéletű.

Az 51 éves G. Orsolya péntek este a barátaival egy előadáson vett részt a Lincoln Centerben, majd a házukhoz közeli bárban töltött el kevesebb mint egy órát. A hely tulajdonosa azt mondta, hogy a nő a szokásos koktélját itta meg, egyedül érkezett és egyedül ment el.

Bonola nem sokkal a hazaérkezése után ölhette meg a nőt a ház pincéjében, miközben az áldozat 13 éves fia az emeleten aludt. A házban nem volt betörésre utaló jel, így már akkor feltételezhető volt, hogy a gyilkos tudhatta, hogyan lehet bejutni a házba.

A tettes a nő holttestét egy sporttáskába rejtette, azt pedig a queens-i Forest Hills egyik népszerű sétálóutcájánál hagyta, majd az áldozat telefonjáról rémisztő üzenetet küldött a férjnek: „A családod következik.”

A handyman by the name of #DavidBonola 44 has been arrested for the murder of 51-year-old #OrsolyaGaal whose body was found in a duffle bag. Bonola faces charges of murder, criminal tampering, Criminal possession of a weapon. She took this photo on Facebook days before her death pic.twitter.com/qFqG9L976w

— Ms Harmony ツ (@Ms_Harmony58) April 21, 2022