Fuldokló sofőr mentése közben halt meg a tinédzser

Életét vesztette az a tinédzser, aki egy másik fiatalt próbált kimenteni autójából, miután azzal egy floridai csatornába hajtott – írta a New York Post.

A 18 éves sofőr a floridai Sunrise városában kedd este hajtott a csatornába. A baleset idején egy 17 éves fiú éppen arra sétált édesanyjával. A fiatal rögtön beugrott a csatornába segíteni.

